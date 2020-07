Trumpi administratsioon loobus välistudengite väljasaatmise plaanidest

Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) ja Harvardi ülikool kaebasid USA valitsuse selle plaani pärast kohtusse. Massachusettsi osariigi ringkonnakohtunik Allison Burroughs teatas, et pooled jõudsid kokkuleppele, vahendab BBC News.

See kokkulepe taastab märtsis kehtima hakanud korra, mis lubab välistudengitel osaleda virtuaalses õppetöös, kui see on vajalik, ja jääda seaduslikult tudengiviisaga USA-sse, teatas ajaleht New York Times.

Suur hulk välistudengeid on USA ülikoolide jaoks märkimisväärne sissetulekuallikas.

Eelmisel nädalal öeldi välistudengitele, et neil ei lubata sel sügisel USA-sse jääda, kui nad ei osale näost näkku õppetöös. Neile, kes olid pärast semestri lõppu märtsis kodumaale naasnud, öeldi, et neil ei lubata naasta, kui õppetöö on internetti kolinud.

USA immigratsiooni- ja tolliagentuur (ICE) teatas, et reegleid mitte järgivaid inimesi võib oodata väljasaatmine.

Harvard ja MIT nõudsid kohtu kaudu selle otsuse muutmist, nimetades seda meelevaldseks, kapriisseks ja valikuvabaduse kuritarvitamiseks. Aktsiooni toetasid kümned ülikoolid.

59 ülikooli väitsid oma toetuskirjas, et tegelik motiiv on sundida ülikoole avanema.

Kohtusse kaebasid otsuse ka vähemalt 18 osariigi peaprokurörid.

President Trump on avaldanud ülikoolidele ja koolidele survet õppetöö taasalustamiseks klassiruumides. Ta peab seda riigi taastumise indikaatoriks, mis aitaks kaasa tema tagasivalimisele novembris.

Paljud hariduse andjad on aga mures õppurite heaolu pärast ja tahavad jätkata sotsiaalse distantsi hoidmist.

Otsus puudutas viisasid F-1 ja M-1. 2019. aastal anti välja 388 839 F-viisat ja 9518 M-viisat.