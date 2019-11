Trumpi administratsioon kärbib oma rahalist panustamist NATO ühisesse eelarvesse

Varem on USA andnud umbes 22% NATO otsesest finantseerimisest, mis katab NATO peakorteri ülalpidamise, ühised julgeolekuinvesteeringud ja mõned ühised sõjalised operatsioonid, vahendab CNN.

Tegemist on suuresti sümboolse sammuga, sest NATO otsene eelarve on suhteliselt väike, umbes 2,5 miljardit dollarit, ning see seisab eraldi riikide kaitse-eelarvetest, mis peaksid moodustama kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

USA riigikaitseametnikud ütlesid CNN-ile, et Trumpi administratsioon tahtis vähendada oma panust umbes 16 protsendile, mis viiks selle lähedale Saksamaa omale, kes annab 14,8%, kuigi USA majandus on suurem.

USA ja NATO ametnikud ütlesid CNN-ile, et vahe peavad katma NATO teised liikmed.

„Kõik liitlased on uues kulude jagamise valemis kokku leppinud. Uue valemi järgi enamiku Euroopa liitlaste kulude katmise osad kasvavad, samas kui USA osa kahaneb. See on tähtis liitlaste alliansile pühendumise ja ausama koorma jagamise demonstratsioon,” ütles üks NATO ametnik CNN-ile.

Üks NATO diplomaat ütles CNN-ile, et uues valemis lepiti kokku sel nädalal.

Ühe USA riigikaitseametniku sõnul aitab USA kokkuhoitud raha finantseerida teisi USA sõjalisi ja julgeolekualaseid jõupingutusi Euroopas, sealhulgas programme näiteks NATO-sse mittekuuluvates Ukrainas ja Gruusias.