Trumpi administratsioon alustas ametlikult USA WHO-st väljaastumise protseduuri

Senati väliskomitee esidemokraat Robert Menendez teatas uudisest eile Twitteris.

„Kongress sai teavituse, et USA president tõmbas keset pandeemiat USA ametlikult WHO-st välja. Nimetada Trumpi reageerimist Covidile kaootiliseks ja seosetuks on vähe öeldud. See ei kaitse Ameerika elusid ega huve, see jätab ameeriklased haigeks ja Ameerika üksi,” kirjutas Menendez.

Ka välisministeeriumi ametnik kinnitas, et „Ühendriikide teade väljaastumise kohta, mis jõustub 6. juulil 2021, on edastatud ÜRO peasekretärile”.

Peasekretär António Guterresi pressiesindaja ütles, et teade on kätte saadud ja WHO-ga kooskõlastatakse, kas kõik tingimused väljaastumiseks on täidetud. Tingimusteks on teatamine üks aasta ette ja kõigi finantskohustuste täitmine.

Trump teatas WHO rahastamise peatamisest aprilli keskel ja oma kavatsusest USA organisatsioonist välja viia mais. Trumpi sõnul ei ole WHO suutnud läbi viia nõutud ja väga vajalikke reforme. Trumpile ei meeldi, et USA maksab WHO-le rohkem kui Hiina ja ta on süüdistanud organisatsiooni pidevalt Hiina abistamises koroonaviiruse päritolu varjamisel ja selle levida laskmisel.