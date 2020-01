Trump võttis pingeid maha: Iraan paistab järele andvat, me ei soovi oma sõjalist jõudu kasutada

Trump teeb avalduse seoses Iraani kriisiga

"USA on valmis edendama rahu kõikidega, kes seda soovivad," lõpetas ta.

Trump jätkas, kiites USA sõjalist võimekust, mis on tema sõnul suurem kui eales varem. "Aga me ei taha seda kasutada," rõhutas ta.

Tsiviliseeritud maailm peab Iraani režiimile saatma selge sõnumi, ent nende käitumist terrori külvamisel üle maailma ei tolereerita, ütles USA riigipea.

USA riigipea sõnul kõneleb ta täna õhtul NATO riigipeadega. Ta kutsus kõiki lääneriike samuti astuma välja tuumaleppest Iraaniga. "Nüüd on selleks aeg!"

"Iraan peab oma tuumaambitsioonidest loobuma ja lõpetama terrorismi toetamise," rõhutas Trump.

Tema sõnul oli rumalus Iraaniga tuumalepe sõlmida ja Iraanilt sanktsioonid maha võtta. (Trump tühistas selle pärast ametisse astumist). "Selle asemel, et Ameerikat tänada, skandeerisid nad toona "Surm Ameerikale". Päeval, kui tuumalepe sõlmiti, skandeerisid nad "Surm Ameerikale".

Trump jätkas, õigustades Iraani kindral Soleimani tapmist, märkides, et viimane peatati, sest ta tahtis USA vastu korraldada lähiajal tõsise rünnaku ning tema käed olid varasemastki koos nii ameeriklaste kui iraanlaste verega. "Ta oleks tulnud juba ammu tappa," leidis USA riigipea.

"Iraan on olnud terrorismi peasponsor," teatas Trump. Ta kordas, et USA ei lase Iraanil kunagi tuumarelva saada. Tema sõnul jätkatakse sanktsioonide karmistamist Teheranile.

"Me oleme kõigeks valmis, aga näib, et Iraan on valmis järele andma," ütles Trump, mainides, et ükski USA sõdur ei saanud Teherani öistes rünnakutes vigastada.

Trump alustas avaldust lubadusega, et seni, kuni tema on president, ei saa Iraan kunagi tuumarelva.

Kõne algab kahe minuti pärast.

USA senati enamuse liider Mitch McConnell ütles, et on tänulik president Trumpile "kannatlikkuse eest" Iraani raketirünnakule reageerimisel. McConnell rääkis Trumpiga pärast Iraani raketirünnakuid ja kiitis presidenti, et ta ei reageerinud kohe. Ta ütles, et usub, et president tahab "vältida konflikte", kuid on "õigustatult valmis ameeriklaste elu ja huve kaitsma".

Veel enne, kui Trump kõnelema hakkab, tasub meenutada, mida ütles hommikul Iraani kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei. Tema sõnul andis Teheran USA-le öise raketirünnakuga "kõrvakiilu".„Sõjaline tegevus sellisel viisil, see ei ole piisav. Mis loeb, on see, et Ameerika kohalolu, mis on korruptsiooni allikas selles regioonis, see peab lõppema. Iraani rahvas andis [USA-le] hävitava vastuse,” ütles Khamenei, samal ajal, kui rahvas skandeeris: „Surm Ameerikale!”

Trumpi avaldus viibib veidi.

Ajakirjanikud on kogunenud Valgesse Majja kuulama Trumpi avaldust. Üles on pandud prompterid. Teadaolevalt tulevad riigipea avalduse ajal tema selja taha seisma ka tähtsamad valitsuse ministrid.

Trump peaks juba õige pea kaamerate ette astuma, et teatada USA järgmistest sammudest. Täna hommikul pärast Iraani raketirünnakut, mis ei toonud kaasa inimohvreid, säutsus ta, et "kõik on hästi!" ning "esialgu on kõik korras". „Iraanist lasti välja raketid kahe sõjaväebaasi pihta, mis asuvad Iraagis, ja praegu toimub ohvrite ja kahjude hindamine," teatas riigipea. "Meil on kõige võimsam ja paremini varustatum sõjavägi kogu maailmas, kaugelt!"

Trump peaks avalduse tegema Valgest Majast Eesti aja järgi kell 18.