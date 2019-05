Trump võib Iirimaa-visiidist loobuda, sest selle peaminister ei taha temaga golfi mängida

Varadkar soovib ajalehele teadaolevalt Trumpiga kohtuda Lääne-Iirimaal endises kindluses asuvas hotellis, ent kui USA president mõistis, et see asub väga lähedal Doonbegi golfiväljakule, palus ta kohtumise korraldada hoopis seal, vahendab uudistekanal The Week.

Iiri valitsus ei soovi aga sellist järeleandmist teha, mistõttu Trump kaalub külaskäigust sootuks loobumist ja suundumist Šotimaale, ütles allikas Valgest Majast.

Varadkar on Trumpiga pidevalt eri meelt ning hiljuti oli tal probleeme, nimetamaks kasvõi ühte omavahelist poliitilist sarnasust.

Ta ütles ka, et igasugused meeleavaldused Trumpi külaskäigu ajal on lubatud ja tervitatavad, sest „õigus rahumeelselt protestida on osa demokraatiast“.