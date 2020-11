Trump võib end valimiste ööl juba võitjaks kuulutada, nimetades osasid hääli võltsituiks

Ühendriikides on Trump oma lähemate nõuandjatega arutanud valimisöö strateegiat. Väidetavalt kavatseb ta kuulutada end võitjaks juba valimiste õhtul.

Soome Iltalehti vahendatud veebiajakirja Axios andmeil võib vabariiklane Donald Trump oma võidu ennetähtaegselt välja kuulutada, kui edestab demokraat Joe Bidenit peamistes valimisringkondades.

Axiose kolme anonüümse allika andmetel eeldaks see, et Trump juhiks valimisööl häälte lugemisel vähemalt Ohios, Floridas, Põhja-Carolinas, Texases, Iowas, Arizonas ja Georgias.

Eksperdid usuvad, et valimisööl edestab Trump Bidenit näiteks Pennsylvanias, mis on üks olulisemaid osariike. Sealne võitja saab valimiskogus 20 häält. Pennsylvania tulemus võib aga radikaalselt muutuda, kui lisada kõik posti teel antud hääled.

Axiose teatel on Trumpi kampaania eesmärk oletada, et pärast 3. novembrit saabuvad posti teel antud hääled on tõendid valimispettusest ja need tuleb tagasi lükata. Hinnanguliselt eelistavad posti teel hääletajad Joe Bidenit.

Pühapäeval küsiti Trumpilt, kas ta kavatseb end valimisööl ennetähtaegselt võitjaks kuulutada. Ta eitas Axiose levitatud infot, ent hakkas seejärel häälte lugemist kommenteerima.

"Minu arvates on kohutav, et pärast valimisi kogutakse hääli. Minu arvates on kohutav, et osariikidel lubatakse hääli lugeda ammu pärast valimiste lõppu," märkis Trump. Ta lisas, et saadab oma advokaadi häälte lugemist jälgima kohe, kui valimised on läbi.

Pühapäeval Iowas peetud kampaaniaüritusel ütles Trump, et valimistulemus peaks valimiste õhtul olema selge. "Pole aus, et peame pärast valimisi kaua ootama," lisas president NBC Newsi teatel.