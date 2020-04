Trump: viiruse tipp on läbi, hakkame majandust avama

"Andmed näitavad, et üleriigiliselt oleme ületanud uute juhtumite tipu," sõnas Trump eile Valge Maja Roosiaias ajakirjanikele. "Loodetavasti see langus jätkub," lisas ta. Presidendi kinnitusel on USA "agressiivne strateegia toiminud".

Donald Trump ütles eile, et mõned USA osariigid taasavatakse juba sel kuul, seega enne varem teada antud 1. mai tähtaega. Täpsemalt lubas ta rääkida sellest täna osariikide kuberneridega. Seejärel peaks Trump tegema pressikonverentsil teatavaks ka oma suunised.

Veel nädala alguses kinnitas Trump, et sunnib osariikide kubernere järgima tema juhiseid riigi taasavamiseks, ent täpsustas päev hiljem, et ei kavatse kuberneridele survet avaldada.

USAs on enam kui 638 000 kinnitatud koroonaviirusest põhjustatud haiguse Covid-19 juhtumit ja üle 30 800 surma.

Ajakirjaniku küsimusele, miks moodustab USA pea veerandi ülemaailmsest surmade arvust, süüdistas Trump teisi riike oma suremuse kohta valetamises. "Kas keegi tõesti usub mõne sellise riigi numbreid," ütles ta ja nimetas Hiinat.

Riigi liiga kiiresti taasavamise ohtudest rääkides kinnitas president, et ka suletud olek toob kaasa surma. Trump viitas vaimse tervise probleemidele, öeldes, et majandustegevuse külmutamisel kasvas plahvatuslikult helistamine enesetapusoovidega inimeste nõustamisliinidele.

Miljonid ameeriklased on kaotanud töö kogu riigis toimivate piirangute ja muude sulgemismeetmete tõttu ning töötuse arv on rekordtasemel.

Märtsis langes jaemüük 8,7%, mis on suurim kuine kukkumine pärast andmete kogumise algust 1992. aastal, selgus valitsuse kolmapäeval avaldatud andmeist.

