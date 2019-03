Trump vetostas Kongressi resolutsiooni piiril eriolukorra peatamisest

Tõenäoliselt sai vägikaikavedu ajutiselt lõpu, sest riigipea vetost on Kongressil võimalik mööda minna ainult juhul, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku parlamendisaadikutest, ent pole tõenäoline, et demokraatidel õnnestub veenda nii suurt hulka vabariiklasi presidendile vastu astuma, vahendab uudistekanal BBC.

Trump ütles reedel Valge Maja Ovaalkabinetis avalikkusele põhjendusi jagades, et „kuigi Kongressil on õigus see resolutsioon vastu võtta“, on tal suisa „kohustus sellele omakorda veto panna“. „USA riigipeana on minu suurim kohustus kaitsta oma kodumaa julgeolekut,“ sõnas ta.

Trumpi sõnul võttis Kongress vastu ohtliku resolutsiooni, millega seatakse ohtu sadade ameeriklaste elu. „Ma vetostan selle suure uhkusega,“ märkis ta.

USA senat otsustas neljapäeval sarnaselt Esindajatekojale mitte toetada erakorralist olukorda, mille Trump veebruaris piirimüürile rahastuse saamiseks USA-Mehhiko piiril kehtestas: vabariiklaste enamusega senatis hääletas eriolukorra tühistamise poolt suisa 59 senaatorit; vastu oli 41.

Teadaolevalt kasutas president Trump oma vetoõigust esmakordselt.