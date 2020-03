Trump vestles koroonaviirusest Hiina presidendiga ja avaldas suurt austust

Viirus sai eelmise aasta lõpus alguse Hiinast ja Trump on seda korduvalt nimetanud „Hiina viiruseks“, mis on Hiinas esile kutsunud vihaseid reageeringuid ja süüdistusi rassismis.

Trumpi seekordses säutsus midagi sellist ei ole, vastupidi.

„Lõpetasin just väga hea vestluse Hiina presidendi Xi’ga. Arutasime väga üksiksasjalikult koroonaviirust, mis möllab suurel osal meie planeedist. Hiina on olnud väga karm ja on välja arendanud tugeva arusaamise viirusest. Me teeme tihedat koostööd. Suur austus!“

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!