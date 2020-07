Trump vennatütrest: mu vanemad ei suutnud teda taluda, ta on segane ja valetab

„Olen kuu populaarsemate raamatute klubi igavene liige,” säutsus Trump, võttes esialgu ette oma endise rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoni, kes avaldas eelmisel kuul mälestusteraamatu „Tuba, kus see kõik juhtus” („The Room Where It Happened”), milles rääkis oma tööst Trumpi alluvuses.

Trump märkis muu seas, et Bolton on „põhjakäinud lollpea” ja „sõjaõhutajast narr”, mistõttu tema raamatus avaldatut ei saa tõepähe võtta.

„Järgmisena tuleb Mary Trump, harva nähtud vennatütar, kes teab minust vähe, ütleb ebaõigeid asju minu imeliste vanemate (kes ei suutnud teda taluda!) ja minu kohta ning rikub vaikimiskohustust," kirjutas Trump kahepoolse kokkuleppe kohta, mida ta sellega ka ilmselt ise rikkus. „Samuti rikkus ta seadust, andes välja minu maksudeklaratsioonid. Ta on segane! Minust on kirjutatud palju raamatuid, mõni hea, mõni halb. Olgu see hea või halb, neid tuleb veel! ”

Veidi aega hiljem vastas Mary Trump sellele oma Twitteri kontol, viidates tõsiasjale, et tema intervjuud telekanalil MSNBC vaadati rohkem kui samal ajal toimunud presidendi usutlust konkureerivas, ent üldjuhul suuremate vaatajanumbritega telekanalis Fox News.

5.23 million v. 5.11 million#seldomseen🤔 — Mary L Trump (@MaryLTrump) July 18, 2020

„[Trumpi] patoloogiad on nii keerulised ja tema käitumine nii sageli seletamatu, et täpse ja ammendava diagnoosiga väljatulemine nõuaks tervet seeriat psühholoogilisi ja neuropsühholoogilisi teste, mille jaoks ta kunagi maha ei istuks,” kirjutab Trumpi vennatütar Mary Trump oma nelja päeva eest avaldatud raamatus „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” („Liiga palju ja ei kunagi piisavalt: kuidas minu perekond lõi maailma kõige ohtlikuma mehe”).

Mary Trump kirjeldab Donald Trumpi isa Fred Trumpi emotsionaalselt vägivaldse inimesena, kes tekitas jäädavat kahju´ nii tema isale Fred Trump Jr-le kui ka viimase nooremale vennale, tulevasele presidendile.

„Ainus põhjus, miks Donald samast saatusest pääses on see, et tema isiksus teenis isa eesmärke. Just seda sotsiopaadid teevad: nad kaasavad teisi ja kasutavad neid oma eesmärkidel, halastamatult ja tõhusalt, eriarvamusi või vastuhakku sallimata,” kirjutab Mary Trump.