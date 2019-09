Trump vallandas riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni

Trump säutsus, et teatas Boltonile eile õhtul, et tema teenuseid Valges Majas enam ei vajata.

"Ma väga tänan Johni tema teenete eest. Uue riikliku julgeoleku nõuniku nime teen teatavaks järgmisel nädalal," ütles Trump.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....