Trump väidab, et ei ole usutavaid andmeid, et Venemaa maksis Talibanile ameeriklaste tapmise eest tasu

Trumpi väitel ei teatatud seetõttu nendest väidetest talle ega asepresident Mike Pence’ile, vahendab NBC News.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

Trump tegi selle avalduse pärast seda, kui ilmusid teated, et USA on kogunud luureandmeid selle kohta, et Venemaa luureohvitserid on pakkunud Talibani võitlejatele ameeriklaste tapmise eest tasu. Kõigepealt teatas sellest ajaleht New York Times reedel ja see kutsus esile üleskutsed kongressi juurdluse korraldamiseks.

Üks allikas ütles New York Timesile, et see hinnang põhineb osaliselt afgaanidest kinnipeetute küsitlemisel. Ainuüksi see ei oleks tõestus, aga USA pidi kindlasti püüdma venelaste elektroonilist suhtlust vahelt võtta, et asjale valgust heita. Varem on USA Riikliku Julgeoleku Agentuur (NSA) Vene sõjaväeluure GRU pealtkuulamisel edukas olnud.

Varem kuulutas Trump Twitteris, et keegi ei ole teda sel teemal briifinud ega talle sellest midagi rääkinud. Samuti ei ole Trumpi sõnul sellest räägitud asepresident Pence’i ega Valge Maja personaliülema Mark Meadowsiga.

Laupäeval eitas Trumpi informeerimist ka riiklik luuredirektor John Ratcliffe.

Valge Maja pressisekretär Kayleigh McEnany ütles laupäeval samuti, et presidenti ja teisi tippametnikke ei ole väidetavast tasu maksmisest venelaste poolt informeeritud.

Esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi ütles aga eile telekanali ABC saatele „This Week”, et president tahab kõiki väiteid Venemaa kohta eirata, eitades luureandmeid.

NBC Newsi allikate andmetel on neid luureandmeid jagatud kongressi juhtide ja Briti valitsusega.