Trump vähendab USA vägede arvu Saksamaal

Trump, kes on oma ametiajal väljendanud arvamust, et NATO liikmed peaksid oma kaitsekulutusi suurendama, soovib väidetavalt, et seataks ka piir, mille kohaselt tohib korraga Saksamaal olla kuni 25 000 USA sõdurit, vahendab uudistekanal BBC.

USA meedia teatel paigutatakse väed ümber mujale või tuuakse tagasi kodumaale.

Trumpi ametiajal on pinged USA ja selle liitlasliikide vahel kasvanud.

Trump on öelnud, et Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Euroopa liikmed ei peaks enam sedavõrd suures mahus lootma USA-le alliansi toimimise tagamisel.

Reedel andis Trump Pentagonile korralduse kõrvaldada jäädavalt peaaegu kolmandik praegu Saksamaal viibivatest vägedest, teatas ajaleht The Wall Street Journal.

USA kaitseministeerium peab enne vägede ümberpaigutamist plaani heaks kiitma.

Valge Maja ei ole teateid ametlikult kinnitanud, kuid pressiesindaja John Ullyot ütles oma avalduses, et USA on endiselt pühendunud kaitse- ja muudes küsimustes koostööle "meie tugeva liitlase Saksamaaga".

Trump on varem NATO tippkohtumistel tõstatanud nn koorma jagamise teema.

Arutelu keskendub kõigi alliansi liikmete kokkulepitud eesmärgile, mille kohaselt peaksid kaitsekulutused 2024. aastaks jõudma 2%-ni riikide sisemajanduse kogutoodangust.

Mullu oli NATO tsiviil- ja sõjaline eelarve umbes 1,67 miljardit eurot.

Angela Merkeli valitsus on lubanud, et riik tõstab kaitsekulutuste taseme NATO-s seatud eesmärgini, kuid ei saa seda teha 2024. aastaks, vaid on määranud tähtajaks alles 2031. aasta.

USA sõjaline kohalolek Saksamaal on pärand Teise maailmasõja järgsest liitlaste okupatsioonist riigis. Tänaseni viibib Euroopa riikidest just Saksamaal kõige enam USA sõjaväelisi - 34 500; järgnevad Itaalia, Suurbritannia ja Hispaania.