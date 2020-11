Trump vähedab USA sõdurite arvu Iraagis ja Afganistanis. NATO peasekretäri sõnul oleks kiirustades lahkumise hind liiga kõrge

„Me oleme nüüd vastamisi keerulise otsusega. Me oleme olnud Afganistanis ligi 20 aastat ja ükski NATO liitlane ei taha jääda kauemaks kui vaja. Aga samal ajal oleks liiga vara või koordineerimata viisil lahkumise hind liiga kõrge,” ütles Stoltenberg.

Trumpi riikliku julgeoleku nõunik Robert O’Brien ütles, et president peab oma lubadust Ameerika rahvale tuua USA väed sõjatsoonidest koju. „President loodab, et maiks on nad kõik ohutult ja täies koosseisus kodus,” ütles O’Brien varsti pärast Milleri avaldust Valges Majas. „Ma tahan korrata, et see poliitika ei ole uus. See on olnud presidendi poliitika alates ametisse astumisest.”

Trump on aga öelnud, et tema otsused USA vägede arvu kohta Afganistanis põhinevad tingimustel kohapeal, mitte kalendril. Ta on süüdistanud oma eelkäijat, president Barack Obamat ajakava paikapanemises vägede väljatõmbamiseks Iraagist ja Afganistanist, mis töötas sõjalistele saavutustele vastu. Nüüd aga kuulutab Trump ise avalikult ajakava, samas kui vägivalla tase Afganistanis on endiselt kõrge.

Vägede kiirendatud väljatõmbamine on ka sõjalise juhtkonna pikaaegsete nõuannete vastane. Teiste hulgas ei toeta seda USA vägede juhataja Lähis-Idas, merejalaväe kindral Frank McKenzie.

McKenzie ja teised on korduvalt öelnud, et vägede kiirustav väljatoomine õõnestaks jätkuvaid rahuläbirääkimisi Talibani ja Afganistani ühiskonna esindajate, sealhulgas valitsuse vahel. Nad hoiatavad ka, et USA väed peaksid kohale jääma, et hoida kontrolli all Islamiriigi võitlejaid.