Trump: uurime, kas Hiina on koroonaviiruse epideemia eest teadlikult vastutav

"Viiruse pandeemia oleks saanud peatada Hiinas enne, kui see puhkes, kuid seda ei tehtud. Ja nüüd kannatab sellepärast terve maailm," ütles Trump laupäeva õhtul pressibriifingul.

"Kui see oli viga, siis viga on viga," sõnas Trump. "Aga kui nad olid teadlikult vastutavad, siis jah, ma leian, et sellele peaksid kindlasti järgnema tagajärjed."

Ta lisas, et kuni viimase ajani olid USA ja Hiina suhted head, viidates mitmemiljardilisele põllumajanduskokkuleppele, mille eesmärk oli riikidevahelise kaubandussõja leevendamine. "Ühtäkki aga kuulete sellest (viirusest -toim)," ütles Trump.

USA riigipea märkis, et hiinlastel on "piinlik" ja nüüd on küsimus selles, kas koroonaviirusega juhtunu oli "viga, mis väljus kontrolli alt või tehti seda tahtlikult?"

"Ja neil kahel asjal on suur vahe," rõhutas ta.

Trump ütles ka, et USA luureteenistujad uurivad, kas uudne koroonaviirus hakkas levima Wuhanis asuvast Hiina biomeditsiini laborist.

Ta ei esitanud selle stsenaariumi toetuseks ühtegi tõendit ning tema nõunikud rõhutasid, et käimasolevast juurdlusest ei pruugita teha mingeid järeldusi, mis aitaks tekkinud küsimusi lahendada.

"Me uurime seda," ütles Trump ajakirjanikele reedel Valges Majas. "Inimesed üritavad sellest sotti saada - see näib olevat mõistlik."

USA riigipea seadis ühtlasi kahtluse alla ka Hiina ametliku statistika, mille alusel esines seal 0,33 koroonasurma 100 000 inimese kohta. "See arv on võimatu. Seda arvu on võimatu saavutada," lausus Trump.