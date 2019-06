Trump ütles, et võtaks välisriikide valitsustelt vastu „pori” rivaalide kohta

Kui ABC Newsi peaankur George Stephanopoulos küsis eile Ovaalkabinetis Trumpilt, kas tema kampaania võtaks sellist informatsiooni välismaalastelt, näiteks Hiinalt või Venemaalt vastu või edastaks selle FBI-le, vastas ta: „Ma arvan, et võib-olla sa teeksid mõlemat.”

„Ma arvan, et sa võiksid tahta kuulata, kuulamises ei ole midagi halba,” jätkas Trump. „Kui keegi helistaks mõnest riigist, Norrast: „Meil on informatsiooni sinu oponendi kohta” - oo, ma arvan, et ma tahaksin seda kuulda.”

Trump ei olnud nõus sellega, et kui välisriigi valitsus annab informatsiooni poliitilise oponendi kohta, peetaks seda sekkumiseks USA valimisprotsessi.

„See ei ole sekkumine, neil on informatsioon – ma arvan, et ma võtaksin selle vastu,” ütles Trump. „Kui ma arvaksin, et midagi on valesti, läheksin ma võib-olla FBI-sse, kui ma arvaksin, et midagi on valesti. Aga kui keegi tuleb välja uuringuga oponendi kohta, eks, nad tulevad välja uuringuga oponendi kohta, „oo, helistame FBI-sse”. FBI-l ei ole piisavalt agente, et selle eest hoolitseda. Kui sa lähed ja räägid, ausalt, mõne kongresmeniga, nad kõik teevad seda, on alati teinud ja nii need asjad käivad. Seda nimetatakse uuringuks oponendi kohta.”