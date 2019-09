Trump ÜRO-s: tulevik ei kuulu globalistidele, tulevik kuulub patriootidele

Muidu leiges kõnes uhkustas Trump sellega, kui palju raha on tema administratsioon kulutanud USA sõjaväe peale, ning lisas, et on hoidnud USA-d kõige võimsama riigina maailmas, vahendab Daily Beast.

„Ameeriklased teavad, et maailmas, kus teised püüavad vallutada ja domineerida, peab meie riik olema tugev jõukuselt, võimsuselt ja vaimult,” lausus Trump. „Seetõttu kaitsevad Ühendriigid innukalt traditsioone ja kombeid, mis on teinud meist need, kes me oleme.”

Edasi ütles Trump, et igal maal on oma kalliks peetud ajalugu, kultuur ja pärand, ning kuulutas, et patrioodid peavad kaitsma oma riikide identiteeti.

„Vaba maailm peab oma rahvuslikke aluseid hindama,” kuulutas Trump. „Ta ei tohi püüda neid kaotada ega välja vahetada. Vaadates ringi ja üle kogu selle suure võrratu planeedi, on tõde lihtne näha. Kui te tahate vabadust, olge uhke oma maa üle. Kui te tahate demokraatiat, hoidke oma suveräänsust. Ja kui te tahate rahu, armastage oma riiki.”

Pärast viitamist hirmudele, et lääne kultuuri vahetavad välja sisserändajad mitte-Euroopa riikidest, puudutas Trump veel üht rahvuskonservatiivide lemmikteemat, globalismi.

„Tulevik ei kuulu globalistidele. Tulevik kuulub patriootidele,” teatas Trump. „Tulevik kuulub suveräänsetele ja iseseisvatele riikidele, kes kaitsevad oma kodanikke, peavad lugu oma naabritest ja austavad erinevusi, mis muudavad iga maa eriliseks ja ainulaadseks.”