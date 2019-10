Trump üritab vastuolulist telefonikõnet Zelenskõiga ajada oma ministri kaela

Axios tsiteeris kolme allikat, kes võtsid reedel osa president Trumpi ja esindajatekoja vabariiklaste konverentsikõnest, milles president väitis, et just Perry oli see, kes palus tal teha tänavu suvel telefonikõne Ukraina president Volodõmõr Zelenskõile, mis viis vilepuhuja kaebuseni, vahendab uudistekanal Daily Beast.

Teadaolevalt väitis Trump, et ta ei tahtnud isegi Zelenskõile helistada, kuid ütles, et Perry soovis, et ta uuriks ukrainlaselt veeldatud maagaasitehase rajamise kohta.

Trump seisab praegu silmitsi tagandamisega, sest ta kasutas seda telefonikõnet väidetavalt Zelenskõi survestamiseks, et viimane asuks uurima endist asepresidenti ja tema demokraadist rivaali Joe Bidenit seoses viimase poja sidemetega Ukraina suurima gaasiettevõttega.

Trumpi uus väide on vastuolus USA tippdiplomaatide ja Zelenskõi nõuniku Andrey Jermaki tekstsõnumitega, mis avaldati sel nädalal ja viitasid, et telefonikõne korraldamisel oli peamine roll mängida Trumpi ihuadvokaat Rudy Giulianil.