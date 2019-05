Trump ülistab Viktor Orbánit: teda hinnatakse üle Euroopa ning ta kaitseb Ungarit

BBC meenutab, et Orbáni hoiakud pagulaste, pressivabaduse ja Venemaa osas on pälvinud palju kriitikat.

Trumpile jättis ta aga sümpaatse mulje. Pressikonverentsil rõhutas USA riigipea, et Orbánit hinnatakse Euroopas ja just tema tõttu on Ungari kaitstud. "Ma tean, et ta on karm mees, aga ta on ka austatud mees. Ta on teinud väga palju õigeid asju immigratsiooni suhtes," viitas Trump.

Teatavasti on ka Trump selle poolt, et sisserändajate arvu piirata. Kurikuulus on tema algatus müürist Mehhiko piiril.

Orbán ütles hiljutises kõnes, et tema valitsus on tõestanud, et ei ole tõsi, et migratsiooni ei saa peatada, ning kuulutas, et tuleb kaitsta Euroopa piire migratsioonisissetungi vastu. ÜRO inimõiguste agentuur UNHCR aga on väitnud, et Ungari valitsus hoiab tagasi lükatud varjupaigataotlejaid korraga kuni viis päeva näljas.

Orbán sõnas eile vastuseks Trumpile, et ta on uhke, et seistakse koos USAga selle eest, et võidelda ebaseaduslike sisserändajate ning terroristide vastu.