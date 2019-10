Trump Türgist ja kurdidest: nagu kaks last, mõnikord peab neil kakelda laskma

Trump kirjeldas oma „ebaharilikku” lähenemist olukorrale türklaste ja kurdide vahel, millest sai sõjaline rünnak pärast seda, kui Trump andis Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile selleks rohelise tule, vahendab CNN.

„Mõnikord pead sa neil natuke aega kakelda laskma,” lausus Trump. „Mõnikord pead sa neil kakelda laskma. See on nagu kaks last mänguväljakul, sa pead neil kakelda laskma ja siis sa lahutad nad.”

