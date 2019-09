Trump tunnistas, et tema telefonivestluses Ukraina presidendi Zelenskõiga oli juttu Joe Bidenist

Trumpi telefonivestlus Zelenskõiga on olnud alates reedest üha ägedamaks mineva võitluse keskmes Washingtonis. Reedel teatati, et Trump palus Zelenskõil väidetavalt korduvalt uurida, kas Biden on väärkasutanud oma positsiooni, kui oli USA asepresident, vahendab Reuters.

Trump ütles Valge Maja juures ajakirjanikele, et 25. juulil toimunud telefonivestlus oli suuremas osas õnnitlev, aga ta puudutas ka korruptsiooni ning Bidenit ja viimase poega.

„Vestlus, mis mul oli, oli suuresti õnnitlev, koos suuresti korruptsiooniga, kogu korruptsiooniga, mis leiab aset, ja suuresti selle faktiga, et me ei taha, et meie inimesed nagu asepresident Biden ja tema poeg tekitaksid korruptsiooni, mis juba Ukrainas olemas on,” ütles Trump.

Demokraadid on öelnud, et kui Trump palus Zelenskõil uurida Bidenit, on see samaväärne välise sekkmise soodustamisega 2020. aasta valimistesse.

Trump on eitanud millegi sobimatuga hakkama saamist. Tema liitlased, sealhulgas välisminister Mike Pompeo ja isiklik advokaat Rudy Giuliani on presidendi telefonikõnet kaitsnud. Meedia teatel kutsus see telefonikõne esile luurekogukonna vilepuhuja kaebuse.