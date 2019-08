Trump tühistas Gröönimaa müügist keeldumise tõttu visiidi Taani

Eelmisel nädalal ütles Trump, et USA on huvitatud Taani autonoomse territooriumi Gröönimaa ostmisest, vahendab BBC News.

Taani peaminister Frederiksen nimetas pakkumist absurdseks ja ütles, et loodab, et Trump ei mõtle seda tõsiselt.

Teatades visiidi tühistamisest kirjutas Trump Twitteris: „Taani on väga eriline maa uskumatute inimestega, aga peaminister Mette Frederikseni kommentaaride alusel, et tal ei ole huvi arutada Gröönimaa ostmist, lükkan ma meie kohtumise, mis oli plaanis kahe nädala pärast, edasi teisele ajale...”

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....