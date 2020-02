Trump tõrjub luureinfot venelaste katsetest sekkuda ka tänavu USA valimistesse

Senaator Sanders ei avaldanud reedel aga kahtlust, et Venemaa püüab valimistesse sekkuda. Ta ütles ajakirjanikega rääkides, et “meile öeldi, et Venemaa ja võib-olla ka teised riigid sekkuvad kampaaniasse. Ja vaadake, siin on sõnum Venemaale: “Hoidke Ameerika valimistest eemale!”, ning presidendina teen ma kõik, et nad seda ka teeks.”

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris uudist laupäeval, öeldes, et see on tavapärane luuludega avaldus, millesugused saavad hoogu USA valimiste lähenedes. "Tõde siin küll ei kajastu," väitis ta.