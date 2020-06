Trump töötuse määrast: täna on suurepärane päev George Floydi jaoks

"Loodetavasti vaatab George praegu pilvepiirilt alla ja ütleb, et see on suurepärane, mis meie riigis toimub," ütles Trump Valges Majas. „See on tema jaoks suurepärane päev, see on tore päev kõigile. See on suurepärane päev kõigile. See on võrdsuse mõttes suurepärane, suurepärane päev.”

USA tööministeerium teatas nimelt reedel, et mais lisandus üllatuslikult üle 2,5 miljoni uue töökoha. Ministeerium on samas väljendanud juba teist kuud muret, et tegelik töötuse määr võib olla kõrgem kui numbrid näitavad, sest statistika võib näidata ka tegelikult mitte tööl käivaid inimesi endiselt tööhõives osalejatena. Trumpi jaoks, kes on oma kampaanias keskendunud headele majandustulemustele, on see statistika kahtlemata töövõit, ent tema kommentaarid Flyodi osas suutsid seda reedel varjutada.

Trumpi vastu USA presidendiks kandideeriv demokraadist endine asepresident Joseph R. Biden oli nende hulgas, kes kritiseerisid presidendi märkusi kohe pärast viimase avaldust.

"George Floydi viimased sõnad - "ma ei saa hingata, ma ei saa hingata" - on kõlanud kogu riigis ja ausalt öeldes ka kogu maailmas," ütles Biden. "Minu arvates on põlastusväärne, kui president proovib George Floydile mingeid muid sõnu suhu pista."

77-aastane Biden juhtis ka tähelepanu, et majandustulemuste paranemine ei puudutanud mustanahalisi ameeriklasi, kelle seas töötuse tase tegelikult kasvas (16,7 protsendilt 16,8 protsendini).

"Tõsiasi, et ta tegi seda päeval, mil mustanahaliste töötus tõusis, räägib teile kõigest, mida peate selle mehe kohta teadma," leidis Biden.

Kui ajakirjanik Trumpilt küsis, kuidas ta saab USA mustanahaliste ja asiaatide töötuse kasvu tähistada kui võitu, vastas ta viimasele: "Te panete mind imestama."

"See, mida te nüüd näete juhtunud olevat, on suurim asi, mis rassisuhetes juhtuda võib," ütles Trump. "Aafrika-Ameerika kogukonna jaoks, Aasia-Ameerika, Hispaania-Ameerika kogukonna jaoks, naiste jaoks, kõigi jaoks."