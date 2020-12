Trump toob väed Somaaliast välja

USA sõjaväelasi on Aafrika idaosas Aafrika Sarve tipus paiknevas Somaalias umbes seitsesada ning nad aitavad seal kohalikel vägedel võidelda selliste terroriorganisatsioonide nagu al-Shabab ja Islamiriik vastu.

Trump on andnud oma ametiaja viimastel kuudel samasuguse korralduse USA vägede vähendamiseks ka Iraagis ja Afganistanis. Ta on ammu rääkinud vägede kodumaale toomisest, nähes USA sõjalist sekkumist kuluka ja ebaefektiivsena.

USA vägede väljatoomise korraldus - mis tähendaks sõjaväelaste kodumaale toimetamist vahetult enne Trumpi ametist lahkumist - kujutab endast kannapööret senises poliitikas, mida ajas USA kaitseminister Mark Esper, kes toetas USA sõjalist kohalolekut Somaalias, ent vallandati eelmisel kuul vahetult pärast valimisi.

USA kaitseministeerium teatas oma avalduses, et korralduse kohaselt tuleb neil "hiljemalt 2021. aasta alguseks Somaaliast ümber paigutada valdav osa personalist ja vahenditest", rõhutades siiski, et see ei tähenda üldist muutust USA poliitikas.

"Me degradeerime jätkuvalt vägivaldseid äärmusorganisatsioone, mis võivad meie kodumaad ohustada, tagades samal ajal, et säilitame oma strateegilise eelise suurriikide konkurentsis," seisis Pentagoni avalduses.

Ida-Aafrika eksperdid on varem hoiatanud, et USA vägede väljaviimine Somaaliast võib julgustada piirkonnas toimetavaid äärmuslasi senisest aktiivsemalt tegutsema.

USA vägede abiga on hoolimata aastakümnete pikkusest ebastabiilsusest suudetud võtta al-Qaida sõsarrühmituselt al-Shababilt kontroll tagasi mitmetes piirkondades, sh Muqdishos.

Al-Shabab on üle 10 aasta võidelnud šariaadiseaduse rangel versioonil põhineva režiimi kehtestamise eest ning ründab sageli tsiviil- ja sõjalisi sihtmärke, korraldades pealinnas pommitamisi ja mõrvu.

Oktoobri algul avaldatud raporti kohaselt teenib äärmusorganisatsioon sama suurt tulu kui riigivõim, kasutades selleks hirmutamist ja vägivalda, et ettevõtetelt ja põllumajandustootjatelt raha välja pressida.