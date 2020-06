Trump toetab „üldiselt” kägistamisvõtte keelamist

Osa USA politseijõude on otsustanud juba toetada kägistamisvõtte keelustamist pärast afroameeriklase George Floydi tapmise järel puhkenud meeleavaldusi rassismi ja politseivägivalla vastu, vahendab uudistekanal BBC.

46-aastane Floyd suri pärast seda, kui politseinik pea üheksa minutit põlvega tema kaelale surus.

Trump ütles, et kägistamisvõtte keelustamine oleks "väga hea asi", kuid neid võib mõnes olukorras siiski vaja minna.

Tema kommentaarid tulid ajal, mil USA Kongressi demokraadid ja vabariiklased näevad vaeva politseireformi seaduse eelnõu üksikasjade kallal, arutades muu seas ka kägistamisvõtte vajalikkust.

Trump ütles Fox Newsile, et idee keelata kägistamisvõtte kasutamine politsei poolt kõlab "nii süütult, nii täiuslikult". "Kui politseinik aga sattub halba rüselusse ja ta sai kellegi kätte... siis peate olema ettevaatlik. Olles seda öelnud, oleks minu arvates siiski väga hea, kui üleüldiselt selle kasutamine lõpetataks," ütles ta ja lisas, et võib anda kohalikele omavalitsustele "väga tugevad soovitused" otsuse heakskiitmiseks.

Floydi kaelal trampinud politseinik vallandati ja talle esitati süüdistus teise astme mõrvas.

Surve USA politseireformiks

Trump - kes on pidanud vastama kriitikale rassismi ja politsei brutaalsuse vastastele protestidele reageerimise suhtes - ütles, et soovib "näha tõesti kaastundlikku, kuid tugevat korrakaitset", lisades, et "sitkus on mõnikord kõige kaastundlikum".

Intervjueerija küsis Trumpilt ka tema Twitteri säutsu kohta protestide ajal, milles ta ütles, et "kui algab rüüstamine, algab ka tulistamine". Viimase postituse otsustas sotsiaalvõrgustik vägivallale õhutamise tõttu oma platvormil tsenseerida.

"Kui rüüstamine algab, tähendab see sageli, et seal tuleb... on kindel, et seal saab olema surma, seal saab tulema tapmisi. Ja see on halb asi."

Analüütikute sõnul on sedapuhku potentsiaali, et demokraatidel ja vabariiklastel õnnestub jõuda kokkuleppele kägistamisvõtte ja nn mitte koputamise määruse (no-nock-order) keelustamise osas.

Vahepeal võttis Minneapolise linnavolikogu vastu resolutsiooni selle politseijaoskonna asendamiseks kogukonna juhitud "avaliku turvalisuse süsteemiga".