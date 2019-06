Trump tegi Kim Jong un-ile ettepaneku veel sel nädalal kohtuda

„Kui Põhja-Korea juht Kimile seda näeb, siis ma kohtuksin temaga demilitariseeritud tsoonis kasvõi lihtsalt selleks, et ta kätt suruda ja tere öelda,“ säutsus Trump reedel oma Twitteri kontol.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!