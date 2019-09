Trump teatas venelastele, et teda nende tegevus ei häiri

The Washington Posti andmetel tegi Trump säärase märkuse Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile ja Venemaa suursaadikule USAs Sergei Kisljakile samal 2017. aasta kohtumisel, kus ta sattus pahandustesse salastatud riikliku teabe ja USA luuretöötajate paljastamise eest.

Kolme endise USA ametniku sõnul ütles president Trump Lavrovile ja Kisljakile, et ta ei hooli viimaste sekkumisest valimistesse, sest USA ise on teinud sama ka teistes riikides. Ta teatas väidetavalt ka, et endise FBI direktori James Comey vallandamisega vabanes ta suurest survest.

Märkused ajendasid ametnikke piirama juurdepääsu kohtumiste memodele ainult „mõnele kõrgeima julgeolekukontrolliga ametnikule”, hoidmaks riigipea juttu avalikkuse eest peidus. On teadmata, kas telefonikõne memo paigutati samasse salastatud süsteemi, kus hoiti ülevaadet Trumpi vestlusest Ukraina president Zelenskõiga.

Teadaolevalt on kalevi alla lükatud ka muude vestluste salvestused, sh kõned Venemaa president Vladimir Putini ja Saudi kroonprints Mohammed bin Salmaniga. Valge Maja pole asja avalikult kommenteerinud.