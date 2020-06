Trump teatas valmivast hüperheliraketist, mis suudab tema sõnul tabada sihtmärki meetrise täpsusega

Trump teatas väidetavast hüperheliraketi valmimisest laupäeval West-Pointi sõjaväeakadeemia lõpetajatele peetud kõnes, vahendab uudistekanal Business Insider.

"Me ehitame sadu uusi laevu, pommitajaid, hävitajaid ja helikoptereid. Uusi tanke, sõjalisi satelliite, rakette, isegi hüperheliraketti, mis saab olema 17 korda kiirem kui praegu maailmas olemasolevad kiireimad raketid," väitis riigipea.

Ta avaldas ka mõningaid detaile, öeldes, et "need võivad tabada tuhande miili (ca 1600 kilomeetri) kaugusel olevat sihtmärki, kaldudes seejuures keskpunktist kõrvale mitte rohkem kui 14 tolli (ca 35 sentimeetrit)".

Trump jättis siiski lisamast, millal on oodata rakettide kasutusele võtmist.

Juba mais teatas Trump Valges Majas, et valmimas on 17 korda kiirem "ülivinge (super duper) rakett". "Me ehitame uskumatut sõjatehnikat seninägematul tasemel. Arvestades meie vaenlasi, pole meil muud valikut," lausus riigipea toona.

USA kaitseministeerium on keeldunud presidendi väiteid kommenteerimast.