Trump teatas USA kosmosejõudude loomisest

Uus sõjaväeteenistus, mis on esimene enam kui 70 aasta jooksul, kuulub USA õhuväe alla, vahendab uudistekanal BBC.

Washingtoni lähedal armeebaasis kirjeldas Trump kosmost kui "maailma uusimat sõjategevuse paika".

"Keset tõsiseid ohte meie rahvuslikule julgeolekule on ameeriklaste üleolek kosmoses hädavajalik," ütles ta.

"Me oleme maailma juhtiv jõud, kuid seda mitte piisavalt, ent juba lähiajal see muutub," lubas Trump.

"Kosmosejõud aitavad meil agressiooni ära hoida ja jõuda täieliku üleolekuni," lisas ta.

Vahendite eraldamine kinnitati reedel, kui president Trump kirjutas alla 738 miljardi dollari suurusele USA sõjaväe aastaeelarvele.

USA kosmosejõudude käivitamist rahastatakse selle esimesel aastal 40 miljoni dollariga.

Väed ei ole mõeldud nende orbiidile viimiseks, vaid kaitsma USA varasid - näiteks sadu satelliite, mida kasutatakse suhtlemiseks ja jälgimiseks.

Teade kosmosejõudude loomisest tuleb ajal, mil USA sõjaväe pealikud on hoiatanud Hiina ja Venemaa sõjaliste edusammude eest.

Asepresident Mike Pence ütles varem, et viimasel kahel maal on õhklaserid ja satelliidivastased raketid, mida USAl on vaja tõrjuda.

"Kosmosekeskkond on viimase põlvkonna jooksul põhimõtteliselt muutunud," ütles ta. "Mis oli kunagi rahulik ja vaieldamatu, on nüüd rahvarohke ja võistlev."

Kosmosejõud tuginevad olemasolevale USA kosmosejuhatusele (SpaceCom), mis loodi augustis USA sõjaväe kosmoseoperatsioonide juhtimiseks.

Õhuväe esindaja Barbara Barrett ütles, et kosmosejõud koosneksid umbes 16 000 õhujõudude liikmest ja tsiviilisikust.

Seda juhib õhuväe kindral Jay Raymond, kes praegu juhib SpaceComit.