Trump teatas riigivisiidil Jaapanis, et teda Põhja-Korea raketikatsetused ei häiri

„Põhja-Korea tulistas välja mõned väikesed raketid, mis ärritasid osa minu töötajaid ja ka teisi inimesi, kuid mitte mind,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol, väisates liitlast Jaapanit, mis tunneb endale lähedal asuva Põhja-Korea rakettide pärast tõsist muret.

Ta jätkas, kiites diktaator Kimi ja rünnates USA opositsiooni. „Usun, et president Kim hoiab lubadust, mille ta mulle andis. Ta ka naeratas, kui kutsus [demokraatide võimalikku presidendikandidaati] Joe Bidenit madala-IQga indiviidiks ja hullemaks. Võib-olla saadab see mulle signaali?“ kirjutas president Trump.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal?