Trump teatas populaarse rakenduse TikTok peatsest keelustamisest

"Mis puudutab TikTokki, siis me keelame nad Ühendriikides," teatas Trump ajakirjanikele, märkides, et annab vastavasisulise täidesaatva korralduse välja tõenäoliselt juba laupäeval.

USA julgeolekuametnikud on väljendanud muret, et Hiina ettevõttele ByteDance kuuluvat rakendust võidakse kasutada luuretegevuseks ja ameeriklaste isikuandmete kogumiseks.

TikTok on varem korduvalt eitanud süüdistusi, mille kohaselt ettevõte on Hiina valitsuse kontrolli all ja jagab sellele kasutajate andmeid.

Kiiresti areneval rakendusel on USA-s kuni 80 miljonit aktiivset igakuist kasutajat ning keeld oleks ByteDance jaoks suur löök.

TikToki esindaja keeldus Trumpi sõnu kommenteerimast.

TikToki on juba julgeolekukaalutlustel keelustanud India.