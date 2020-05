Trump teatas, et võtab koroonaviiruse eemal hoidmiseks tõestamata mõjuga ravimit

Trump ütles Valges Majas ajakirjanikele, et hakkas malaaria ja luupuse raviks kasutatavat hüdroksüklorokviini võtma hiljuti, vahendab BBC News.

„Ma võtan seda nüüd umbes poolteist nädalat ja ma olen endiselt siin, ma olen endiselt siin,” kuulutas Trump.

Ei ole tõendeid, et hüdroksüklorokviin koroonaviiruse eemal hoiaks, kuigi kliinilised katsed selle kohta käivad.

73-aastane Trump võõrustas eile hädas olevale restoraniäri valdkonnale pühendatud kohtumist, kui ajakirjanikke hüdroksüklorokviini võtmise paljastusega üllatas.

„Teid üllataks, kui paljud inimesed seda võtavad, eriti eesliini töötajad, enne kui sa selle saad, eesliini töötajad, paljud, paljud võtavad seda,” ütles Trump ajakirjanikele. „Juhtumisi võtan seda minagi.”

Küsimusele, mis on tema tõendid hüdroksüklorokviini kasu kohta, vastas Trump: „Minu tõendid on siin: ma saan selle kohta palju positiivseid kõnesid. Ma olen kuulnud palju häid lugusid ja kui see ei ole hea, ütlen ma teile otse, et viga see mulle ei tee.”

Trump kuulutas ka, et tal on „null sümptomit” ja teda testitakse sagedasti. Ta lisas, et võtab igapäevaselt tsinki sisaldavat toidulisandit ja on saanud ühe doosi nakatumist ärahoidma mõeldud antibiootikumi asitromütsiini.

Küsimusele, kas tal soovitas vaidlusalust hüdroksüklorokviini võtta Valge Maja arst, vastas Trump, et nõudis seda ise.

Presidendi arst dr Sean Conley tegi avalduse, milles ütles, et Trump on väga hea tervise juures ja sümptomivaba. „Pärast arvukaid arutelusid, mis temal ja minul hüdroksüklorokviini kasutamise poolt ja vastu tõendite üle olid, jõudsime me järeldusele, et ravi potentsiaalne kasu kaalub üles suhtelised riskid,” lisas Conley.

USA Toidu- ja Ravimiadministratsioon (FDA) andis eelmisel kuul soovituse, milles öeldakse, et ei ole näidatud, et hüdroksüklorokviin oleks ohutu ja efektiivne.

FDA viitas sellele, et ravim võib Covid-19 patsientidel tekitada tõsiseid südame rütmi probleeme.

FDA hoiatas ravimi kasutamise eest väljaspool haiglaid. Haiglates on FDA andnud ajutise loa seda mõnedel juhtudel kasutada.