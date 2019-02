Trump teatas, et „tema sõber” Kim Jong-un võiks õppida Vietnamilt

„Vietnam edeneb nagu vähesed kohad Maal. Põhja-Korea oleks samasugune ja väga kiiresti, kui ta tuumarelvadest vabaneks,” kirjutas Trump Twitteris kahepäevase tippkohtumise eel Kimiga, vahendab USA Today.

Nimetades Põhja-Korea majanduspotentsiaali võimsaks ütles Trump, et see on „suurepärane võimalus nagu peaaegu mitte ükski teine ajaloos minu sõbra Kim Jong-uni jaoks”.

Trump kohtus Vietnami presidendi, peaministri ja kommunistliku partei peasekretäriga, kes on tippkohtumise võõrustajad. Trump kavatseb allkirjastada Vietnamiga ka uusi kaubanduskokkuleppeid.

Trump kiitis võõrustajaid kohtumisel president Nguyễn Phú Trọngiga. Trumpi sõnul on Vietnam tõesti näide, mis võib positiivse mõtlemisega juhtuda.

Tippkohtumine algab täna 20-minutiliseks kavandatud neljasilmakohtumisega Trumpi ja Kimi vahel ning jätkub tööõhtusöögiga, kus osalevad ka riigipeade abid.

USA Välissuhete Nõukogu president Richard N. Haass ütles, et Trumpi Vietnamist inspireeritud optimismi juures on kaks probleemi. Esiteks, Kimil ei ole mingit plaani tuumarelvadest loobuda, sest peab neid oma riigi ülimaks julgeolekugarantiiks. Teiseks ei ole Kimil soovi avada riik majanduslikult à la Vietnam, sest ta võiks siis kontrolli kaotada.