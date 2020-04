Trump teatas, et peatab koroonaviiruse tõttu sisserände USA-sse

„Nähtamatu Vaenlase rünnaku valguses ning vajadusena kaitsta meie SUUREPÄRASTE Ameerika Kodanike töökohti allkirjastan ma Täidesaatva Korralduse sisserände ajutiseks peatamiseks Ühendriikidesse!” kirjutas Trump Twitteris.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!