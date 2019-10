Trump teatas, et kaks Briti Islamiriigi võitlejat ehk „biitlid” viidi Süüriast kurdide vanglast minema

El Shafee ElSheikhi ja Alexanda Koteyd süüdistatakse kuulumises Islamiriigi rakukesse, mis röövis ja mõrvas Süürias lääne pantvange, vahendab BBC News.

Londonist pärit mehed on USA sõjaväe vahi all, teatas USA meedia.

Trump nimetas neid Twitteris halvimatest halvimateks ja teatas, et otsus nad Süüriast minema viia langetati juhuks, kui kurdid või Türgi kaotavad kontrolli.

„Juhuks kui kurdid või Türgi kaotavad kontrolli, on Ühendriigid juba viinud 2 ISIS-e võitlejat, keda seostatakse Süürias peade mahalõikamistega ja keda tuntakse biitlitena, sellest riigist välja kindlasse kohta, mis on USA kontrolli all. Nad on halvimatest halvimad!” kirjutas Trump.

New York Times ja Washington Post kirjutasid, et mehed viidi minema kurdide peetavast vanglast Põhja-Süürias.

Briti aktsendi tõttu biitliteks nimetatud Islamiriigi rakukese ülejäänud kaks liiget olid Mohammed Emwazi, hüüdnimega Džihaadi-John, kes hukkus USA rünnakus 2015. aastal, ja Aine Davis, kes on Türgis vangis.

Arvatakse, et Emwazi tappis 2014. aastal USA ajakirjaniku James Foley.