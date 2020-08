Trump teatas, et aktiivne katoliiklane Biden on jumala vastu. Biden nimetas rünnakut häbiväärseks

„Nagu paljudel inimestel on minu usk olnud minu elu alusvundament: see on andnud mulle lohutust kaotuse ja tragöödia hetkedel, see on hoidnud mind maapeal ja alandlikuna triumfi ja rõõmu aegadel. Ja sellel pimeduse hetkel meie maa jaoks, valu, lõhestatuse ja haiguse hetkel nii paljude ameeriklaste jaoks, on minu usk olnud minu jaoks teed näitav valgus ja pidev meeldetuletus fundamentaalse väärikuse ja inimlikkuse kohta, mis jumal on meile kõigile kinkinud,” lausus Biden, vahendab CNN.

„President Trumpi jaoks on minu usu ründamine häbiväärne. See ei ole selle ameti kõrgusel, mida ta peab, ja see ei ole selle väärikuse kõrgusel, mida Ameerika rahvas õigusega oma juhtidelt ootab ja väärib,” lisas Biden.

Trump, kes püüab Bidenit meeleheitlikult vasakäärmuslastega seostada, väitis Ohios, et endine asepresident tahab „võtta ära teie relvad, hävitada teie teise põhiseaduseparanduse, ei mingit usku, ei midagi. Solvata piiblit, solvata jumalat. Ta on jumala vastu, ta on relvade vastu”.

Biden on palju rääkinud usu rollist oma elus eriti tragöödia hetkedel. Biden on kaotanud autoõnnetuses naise ja tütre ning hiljem vähi tõttu poja Beau.

„(Biden on) elanud kogu elu väärikalt ning see on olnud jõu ja lohutuse allikas äärmise raskuse hetkedel,” ütles Bideni kampaania esindaja Andrew Bates tema usu kohta.

Oma avalduses kritiseeris Bates Trumpi rahumeelsete meeleavaldajate laialiajamise eest Valge Maja juures pisargaasi ja kummikuule kasutades, et poseerida piibliga kiriku ees, ning palvetava Bideni foto kasutamise eest rünnakuks.

„Donald Trump on ainus president meie ajaloos, kes on pisargaasitanud rahumeelseid ameeriklasi ja visanud preestri kirikust välja, lihtsalt et ta saaks rüvetada seda ja piiblit enda küünilistel eesmärkidel, kui ta püüdis meie riiki kriisi ja valu hetkel lõhki rebida,” ütles Bates. „Ja see juhtus vaid üks päev pärast seda, kui Trumpi kampaania kuritarvitas kirikus palvetanud Joe Bideni fotot tema alandamiseks, mis on üks suuremaid nõrkuse väljendusi kogu tema kampaania vältel.”