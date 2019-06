Trump teatas ametlikult teiseks ametiajaks kandideerimisest

"Täna õhtul seisan ma teie ees, et käivitada ametlikult kampaania teiseks ametiajaks Ameerika Ühendriikide presidendina," ütles Trump tuhandetele toetajatele. "Ma luban teile, et ma ei vea teid kunagi alt."

"Me hoiame Ameerikat ikka suurena," teatas president teisipäeva õhtul ka oma varasema kampaaniaslogani korrigeerimisest: 2016. aasta valimistel oli selleks "Teeme Ameerika taas suureks".

Trump pühendas üritusel muu seas aega opositsioonilistele demokraatidele, öeldes, et nad üritavad riiki lõhki tõmmata. "Meie äärmuslastest demokraatlikke vastaseid liigutab käesoleval ajal vaid viha, eelarvamused ja vihkamine. Nad tahavad hävitada teid ja meie riiki sel kujul nagu me seda armastame. See ei ole vastuvõetav," ütles ta.

Trumpi vastu soovib kandideerida umbes 20 demokraati, sh endine asepresident Joe Biden.