Trump tahtis väidetavalt osta ainuõigust Saksa firma koroonavaktsiinile

Eilsel pressikonverentsil küsiti kinnitust Saksa firma ülevõtmiskatse kohta Saksamaa siseministrilt Horst Seehoferilt. „Ma saan ainult öelda, et ma olen täna kuulnud mitu korda valitsusametnikelt, et nii see on, ja me arutame seda kriisikomitees homme,“ vastas Seehofer.

Üks USA ametnik ütles eile AFP-le, et teated on „metsikult ülepaisutatud“. „USA valitsus on rääkinud paljude [üle 25] ettevõtetega, kes väidavad, et võivad vaktsiiniga aidata. Enamik nendest ettevõtetest on USA investoritelt juba algfinantseeringu saanud.“

USA ametnik eitas ka, et USA püüab potentsiaalset vaktsiini omale hoida. „Me jätkame rääkimist mis iganes ettevõttega, mis väidab, et suudab aidata. Ja iga leitud lahendust jagatakse maailmaga,“ ütles ametnik.

2000. aastal asutatud CureVac asub Baden-Württembergi liidumaal ning sellel on harud ka Frankfurdis ja Bostonis. Ettevõte reklaamib end vähiravi, antikehadel põhineva teraapia, haruldaste haiguste ravi ja profülaktiliste vaktsiinide arendajana.

Labor teeb koostööd Saksamaa tervishoiuministeeriumiga seotud Paul Ehrlichi Instituudiga.

Eelmisel nädalal teatas firma ootamatult, et selle juht Daniel Menichella on vahetatud Ingmar Hörri vastu. Vaid nädalaid varem oli Menichella kohtunud Trumpi, USA asepresidendi Mike Pence’i ja farmaatsiafirmade esindajatega Washingtonis.

Eile teatasid CureVaci investorid, et ei müü vaktsiini ainult ühele riigile.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!