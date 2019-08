Trump tahaks Venemaa tagasi G8 liikmeks võtta

„Ma arvan, et on palju sobilikum, kui Venemaa on sees,” ütles Trump eile valges Majas, vahendab ABC News. „Palju asju, millest me räägime, on seotud Venemaaga, ma näeksin kindlasti, et see oleks jälle G8, kui keegi teeks selle algatuse, oleksin ma valmis mõtlema sellest toetavalt.”

Venemaa heideti G8-st välja 2014. aastal Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Vene-meelsete separatistide toetamise eest Ukrainas.

Trump väitis aga eile, et USA tollane president Barack Obama tahtis Venemaa väljaheitmist, sest Venemaa president Vladimir Putin kavaldas ta üle.

„Ma arvan, et president Obama, sest Putin kavaldas ta üle. President Obama mõtles, et ei ole hea, et Venemaa sees on, nii et ta tahtis Venemaa välja visata,” ütles Trump.

G7 tippkohtumise ettevalmistustega kursis olev diplomaatiline allikas ütles, et ei ole mingit huvi Venemaa tagasi kutsumiseks, sest Ukrainas ei ole toimunud mingit arengut. Allika sõnul on selle asemel kohtumise prioriteet Ukraina uue presidendi toetamine Venemaa jätkuva sekkumise vastu.