Trump tahaks sotsiaalmeediaplatvormid kaitsest vastutuse eest ilma jätta

Siiski näib Trumpi korraldus olevat rohkem poliitiline kui sisuline. Trump apelleerib oma teotajatele, kui sõdib Twitteriga kahele oma säutsule faktikontrolli hoiatuste lisamise pärast, vahendab Associated Press.

Trump teatas, et faktikontrolli hoiatused olid Twitteri „toimetuslikud otsused” ja kujutasid endast poliitiaktivismi. Trump ütles, et see peaks sotsiaalmeediaettevõtetele maksma minema kaitse kohtuasjade eest selle üle, mida nende platvormides postitatakse.

Ise Twitteris pidevalt oma vastaseid sõimav Trump on ammu süüdistanud liberaalsusele kalduva Silicon Valley tehnoloogiahiide konservatiivide kiusamises faktikontrollide ja postituste eemaldamisega.

„Meil on sellest kõrini,” ütles Trump, väites, et tema täidesaatev korraldus säilitab sõnavabaduse.

Trumpi korralduse järgi peavad USA täidesaatvad agentuurid laskma sõltumatutel reegleid väljatöötavatel agentuuridel, sealhulgas Föderaalsel Kommunikatsioonide Komisjonil ja Föderaalsel Kaubanduskomisjonil uurida, kas ettevõtetele saab kehtestada uusi regulatsioone. Eksperdid väljendavad aga kahtlust, kas on võimalik midagi eriti ära teha ilma kongressis vastu võetud seaduseta.

Sellistel ettevõtetel nagu Facebook ja Twitter on USA kommunikatsioonide sündsuse seaduse (Communications Decency Act) järgi kaitse vastutusele võtmise eest, sest neid koheldakse „platvormide”, mitte „publitseerijatena”. Viimaseid saab sisu eest kohtusse kaevata.

„Neil on olnud kontrollimatud volitused tsenseerida, piirata, toimetada, kujundada, varjata, muuta põhimõtteliselt iga kommunikatsioonivormi eraisikute või suure avalikkuse vahel,” ütles Trump enne korralduse allkirjastamist. „Ameerika ajaloos ei ole pretsedenti, kus väike arv korporatsioone kontrolliks inimsuhtluse nii suurt valdkonda.”