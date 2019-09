Trump tahab teada vilepuhuja isikut

Tundmatu luureametniku juhtivadvokaat Andrew Bakaj väljendas pühapäeval hirmu, et vilepuhujat võidakse „kahjustada“, kui tema isik avalikustatakse, vahendab uudistekanal Guardian.

USA riikliku luuredirektori kohusetäitjale Joseph Maguire'ile saadetud kirjas osutab Bakaj otse Trumpi agressiivsetele avaldustele, mis tema sõnul tekitab temas muret „meie kliendi turvalisuse pärast“.

Juristi kirjas, millest andis esimesena teada telesaade „60 minutit“, tsiteeritakse Trumpi sõnavõttu neljapäeval New Yorgis kohaliku ÜRO esinduse töötajatele.

.

Trump nimelt paistis kinniste uste taga vilepuhujat n-ö läbi lillede ähvardavat, näidates oma põlgust institutsionaalse kaitse vastu, mis föderaalseaduste kohaselt antakse vajadusel kõigile rikkumisest teatajatele ehk vilepuhujatele.

„Ma tahan teada, kes on inimene, kes andis vilepuhujale teavet, kuna see inimene on lähedal spioonile,“ ütles Trump. „Teate, mida vanasti tegime, kui meil oli nutti? Jah? Teate, mida tegime spioonide ja riigireeturitega? Varem käitusime nendega pisut teistmoodi kui tänapäeval.“

Hiljem eile õhtul saabus Trump Twitterisse ja säutsus: „Ma väärin oma süüdistajaga kohtumist, eriti kui see süüdistaja, nn vilepuhuja, kirjeldas täiuslikku vestlust välisriigi juhiga täiesti ebatäpselt ja petlikult," teatas riigipea.