Trump tahab Putini tuleval aastal G7 tippkohtumisele kutsuda

Vladimir Putin on juba ise pressikonverentsil öelnud, et kui kutse tuleb, kaalub ta seda kindlasti, teatas RIA Novosti, viidates riigipea pressiesindajale Dmitri Peskovile.

Trump kiitis eelmisel nädalal heaks Venemaa tagasivõtmise G-7-sse. "Ma usun, et palju sobilikum oleks Venemaa osalemine," ütles ta. „Ja ma kindlasti näen, et sellest võiks saada jälle G-8. Kui keegi seesuguse ettepaneku teeks, oleksin kindlasti valmis seda väga toetavalt nägema.”

Hilisemal kohtumisel Jaapani peaministri Shinzo Abe'iga ütles Trump, et Venemaa naasmine tuleks kasuks. Ta lisas, et "mõned inimesed nõustuvad minuga ja teised inimesed ei pea tingimata nõustuma".

"Mõned inimesed, ma olin üllatunud, ma olin tegelikult üllatunud, paar neist, sest ma ei uskunud, et neil on head suhted, ja need on piisavalt hea, et nad ütlesid, et tahavad neid tagasi laua taha," ütles Trump Venemaa kohta. Ta nimetas arutelu "pooleliolevaks tööks" ja ütles, et ei oodanud, et ühendus sellel tippkohtumisel mingi otsuse teeks.

Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk võttis laupäevasel pressikonverentsil Trumpi Venemaa-teemalised mõtteavaldused sihikule, öeldes, et "mitte mingil juhul ei saa me selle loogikaga nõustuda" ja et ta kutsuks tippkohtumisele pigem Ukraina, kui Venemaa.

„Kui rääkida Venemaa laua taha kutsumise spekulatsioonidest, siis tahaksin öelda üht. Esiteks kehtivad endiselt põhjused, miks Venemaa 2014. aastal ühendusest kõrvaldati. Teiseks, sellel on uusi põhjuseid, näiteks Venemaa provokatsioon Aasovi merel,“ ütles Tusk.