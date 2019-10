Trump tagandamisprotsessist: presidendil tuleks lasta riiki juhtida, ta ei peaks keskenduma sellisele jamale

„Kõik, mis neil on, on vilepuhuja, kes on kadunud. Kus ta on? Ta on kadunud. Siis on neil teine vilepuhuja, teine vilepuhuja, kus ta on? Ta kadus. Siis on neil informaator, oo, informaator, kus ta on?” küsis Trump ABC Newsi vahendusel.

President rääkis korduvalt teooriast, et vilepuhuja sai „teise ja kolmanda ringi informatsiooni” Schiffilt.

„Ma arvan, et informaatorit ilmselt ei olnud. Informaator läks vilepuhuja juurde, vilepuhujal oli teise ja kolmanda ringi informatsiooni. Te mäletate seda. See oli suur probleem. Aga informatsioon oli vale. Nii et kas informaator oli tegelikult olemas? Võib-olla oli see informaator Schiff. See võis olla shifty (valelik) Schiff. Minu arvates see ilmselt oli Schiff,” lausus Trump.

Trump teatas, et demokraadid tahavad ta tagandada, sest see on ainus viis, kuidas nad võidu saavutavad.

„Ühendriikide presidendil tuleks lasta riiki juhtida, mitte ei peaks ta keskenduma sellisele jamale,” kuulutas Trump.

Rääkides käimas olevast juurdlusest ütles Trump, et kongress küsitleb suursaadikuid, kellest ta pole kunagi kuulnud. Samas teatas Trump, et peab mõnest neist väga lugu.

Trump ütles, et paljud neist ametnikest pandi ametisse Obama ajal ja Bushi ajal ning hea uudis on, et nad surevad kiiresti välja.

„Nad on kunstlikul hingamisel, ma arvan,” lisas Trump.

„Ma arvan, et demokraadid võitlevad räpaselt,” ütles Trump. „Ma arvan, et nad on närused poliitikud. Kaks asja, mis neil on, nad on õelad ja nad hoiavad kokku.”