Trump süüdistas California maastikupõlengutes osariigi juhtkonda ja lubas rahalise abi lõpetada

„California kuberner Gavin Newsom on teinud metsamajandamises kohutavat tööd. Ma ütlesin talle esimesel päeval, kui me kohtusime, et ta peab „puhastama” oma metsaalused, vaatamata sellele, mida tema bossid, keskkonnakaitsjad temalt NÕUAVAD. Peab ka läbi viima põletamisi ja lõikama tuletõkked. Igal aastal, kui tuli möllab ja California põleb, on sama asi ja siis ta tuleb föderaalvalitsusse, et saada $$$ abi. Enam mitte. Võtke ennast kokku, kuberner. Teistes osariikides ei põle ligilähedaseltki samal tasemel... Aga meie meeskonnad teevad head koostööd, et need tohutud ja paljud tulekahjud kustutada. Suurepärased tuletõrjujad! Samuti avage naeruväärselt suletud veeliinid, mis tulevad põhjast. Ärge laske seda Vaiksesse ookeani. Seda tuleb teha viivitamatult. California vajab hädasti vett ja te võite seda kohe saada!” kirjutas Trump Twitteris.

Hiljem andis Trump löögi demokraatide pihta nende tagandamisejuurdluse eest, kirjutades: „Korrumpeerunud Adam peaks puhastama ja majandama California metsi, mis kogu aeg põlevad!”

Schiff on esindajatekoja luurekomitee esimees ja tagandamisjuurdluse üks juhte.

Trumpi sõnad tekitasid paljudes californialastes uskumatust ja viha, osaliselt seetõttu, et valdav osa põlenud territooriumist on olnud rohumaa ja võsa, mis pole kaugeltki mets.

Elanikud märkisid ka presidendi kaastundeväljenduse puudumist tuhandetele inimestele, kes on pidanud viimastel nädalatel kodudest lahkuma.

57% California metsadest kontrollib USA föderaalvalitsus ja isegi puidutööstus, mida Trump näib tahtvat toetada, on mõistnud halva metsamajandamise eest hukka USA riigi.