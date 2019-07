Trump soovitas teda kritiseerinud kongressi liikmetel minna tagasi riikidesse, kust nad tulid

„Kongressi liikmetena on ainus riik, millele me truudusvande anname, Ühendriigid,” vastas Omar Trumpile. „Mistõttu võitleme me selle kaitsmise eest kõige halvema, kõige korrumpeerunuma ja saamatuma presidendi vastu, keda oleme eales näinud.” Omar lisas, et Trump õhutab valget natsionalismi, sest on vihane, et inimesed nagu tema teenivad kongressis ja võitlevad Trumpi vihkamisega täidetud agenda vastu.

Pressley kirjutas Twitteris, et Trumpi säutsud on just see, milline rassism välja näeb.

„MEIE oleme need, milline demokraatia välja näeb. Ja me ei kavatse kuskile minna. Välja arvatud tagasi DC-sse, et võidelda perekondade eest, keda te iga päev marginaliseerite ja laimate,” teatas Pressley.

Trump jätkas rünnakuid esindajatekoja liikmete vastu eile õhtul, väites, et need räägivad USA-st halvasti.

Kongressi naisliikmete kaitseks astus välja esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. „Kui Donald Trump käsib neljal meie kongressi naisel minna tagasi oma maale, kinnitab ta, et tema plaan „Tehke Ameerika jälle suureks” on alati olnud Ameerika jälle valgeks tegemine,” kirjutas Pelosi.

„Rassistlik säuts rassistlikult presidendilt,” kirjutas esindajatekoja abispiiker Ben Ray Luján.