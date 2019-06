Trump: saudide prints ei ole kellegi meelest kolumnisti tapmise taga

Ka USA luure keskagentuur (CIA) jõudis mullu novembris valminud raportis järeldusele, et tõenäosus, et tapmise tellis bin Salman, on keskmine kuni suur. Teadmata on endiselt, kuhu kadus Khashoggi surnukeha. Tõenäoliselt lõikasid tapjad laiba tükkideks ja hävitasid selle, leidis CIA.