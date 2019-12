Trump sai vilepuhuja nime avalikustamise tõttu tulise kriitika osaliseks

Trump jagas postitust kasutajalt nimega @surfermom77, kes kirjeldab end kui "100% Trumpi toetajat". Jagatud postitus eemaldati hiljem riigpea Twitteri ajajoonelt, kuid otselingi kaudu oli seda võimalik endiselt leida, vahendab uudistekanal BBC.

Trump on varem korduvalt nõudnud vilepuhuja isiku avalikustamist.

USA föderaalseaduste kohaselt tuleb aga tagada rikkumisest teatajate kaitse, mis on loodud selleks, et kaitsta neid, kes esitavad tõendusmaterjali valitsuse poolt toime pandud õiguserikkumiste kohta.

Teadaolevalt USA luurekogukonda kuuluva vilepuhuja advokaadid tegid novembris avalduse, milles ütlesid, et nende klient on seoses presidendi avaldustega "füüsilises ohus". Trump aga eiras seda ja nõudis tema nimetamist.

Vilepuhujate kaitset käsitlevate seaduste ekspert advokaat Stephen Kohn ütles laupäeval ajalehele Washington Post, et president rikkus sellega oma ametist tulenevat kohustust kaitsta õigusrikkumisest teatajaid.

"On täielik paradoks, et presidendi kohustus oli seda isikut kaitsta," ütles Kohn. "On mõeldamatu, et ta mitte ainult ei keeldu seda tegemast, vaid ka rikub seda."

FBI endine vilepuhujast töötaja Michael German märkis, et on "täiesti kohatu, et USA president tegutseks mingisuguselgi moel, mis võiks kahjustada seaduserikkumisest teatajat".

Trump on varem vilepuhujat ka "spiooniga" võrrelnud. "Teate, mida me vanasti tegime, kui olime nutikad? Teate? Spioonide ja riigireetmistega, eks? Kohtlesime neid natuke teistmoodi kui praegu," lausus riigipea septembris.