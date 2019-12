Trump saatis Pelosile raevuka 6-leheküljelise kirja: ükski intelligentne inimene ei usu, mida te ütlete

Päev enne seda, kui esindajatekoda hääletab süüdistuste üle võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises, ähvardas Trump kuueleheküljelises kirjas, et demokraadid hakkavad oma tegevust kahetsema järgmisel sügisel toimuvatel presidendivalimistel, vahendab CNN.

Kasutades valesid ja liialdusi väitis Trump, et isegi Salemi nõiaprotsessidel süüdistatutega käituti korrektsemalt kui temaga.

Trump süüdistas Pelosit „võltspühaklikkuses” kogu ametikuritegude protsessi käigus.

„Ükski intelligentne inimene ei usu, mida te ütlete,” kirjutas Trump. „Ajalugu mõistab teie üle karmilt kohut, kui te selle impeachment'i paroodiaga jätkate.”

Pelosi ütles kohaliku aja järgi eile hilisõhtul, et on näinud ainult Trumpi kirja põhisisu, ja kommenteeris: „See on tõesti haige.”

President nimetab Pelosi tegevust „kiuslikuks” ja väidab, et Pelosi on rikkunud ametivannet.

„Te solvate usklikke ameeriklasi, öeldes pidevalt „ma palvetan presidendi eest”, kui te teate, et see avaldus ei ole tõsi, kui see pole mõeldud negatiivses mõttes,” kirjutab Trump. „See on kohutav asi, mis te teete, aga teie peate sellega elama, mitte mina!”

Kirja ühes teises osas kirjutab Trump Pelosile: „Te ei tea ega hooli suurest kahjust ja valust, mida te olete põhjustanud minu pere suurepärastele ja armastavatele liikmetele.”

„Teie olete need, kes sekkuvad Ameerika valimistesse,” väidab Trump, lisades, et demokraadid „toovad valu ja kannatusi meie vabariigile teie enda iseka isikliku, poliitilise ja partei kasu saamiseks”.