Trump saatis Erdoğanile hämmastava kirja: ärge olge kõva mees, ärge olge loll!

Kirja toon vastab Trumpi omapärasele lähenemisele diplomaatiale, eriti kui tegemist „kõvadest meestest” riigijuhtidega. Trump pakub Erdoğanile „hea tehingu väljatöötamist” ja ütleb „ärge olge loll”, vahendab CNN.

Siiski on kummaline näha USA presidenti sellist keelt kasutamas. USA meedias ja sotsiaalmeedias küsivad igatahes paljud, kas selline kiri on päriselt võimalik. Selgub, et on.

